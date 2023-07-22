شهدت أسعار العملات اليوم السبت 22-7-2023 في البنوك المصرية، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري، أبرزها الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

وتوضح «الوطن» أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية، وفقاً لما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية في آخر تحديث لها.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي المصري: 30.85 للبيع، و30.75 للشراء.

سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر: 30.85 للبيع، و30.75 للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم السبت في البنك الأهلي المصري: 34.65 للبيع، و34.49 للشراء.

سعر اليورو اليوم السبت في بنك مصر: 34.85 للبيع، و34.49 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في البنك الأهلي المصري: 40.24 للبيع، و40.01 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك مصر: 40.24 للبيع، و40.01 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك مصر: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت في بنك مصر: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري: 100.67 للبيع، و99.74 للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في بنك مصر: 100.67 للبيع، و100.42 للشراء.