استقرار أسعار العملات اليوم الأربعاء 19-7-2023 في البنوك

استقرت أسعار العملات اليوم الأربعاء 19-7-2023 في البنوك العاملة في مصر دون أي تغيير يذكر، وترصد السطور التالية أسعار العملات اليوم الأربعاء 19-7-2023 في البنوك وفقا لمواقعها الرسمية، كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

ويبلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه بالنسبة للشراء، أما سعر البيع 30.96 جنيه، ويسجل سعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه بالنسبة للشراء، والبيع 30.85 جنيه، وفي بنك البركة 30.95 جنيه، للبيع أما سعر الشراء يبلغ 30.85 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 34.55 جنيه للشراء أما البيع 34.72 جنيه، ويبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 34.63 جنيه بالنسبة للشراء و33.77 جنيه للبيع، وبلغ سعره اليوم في بنك التنمية الصناعية 34.55 جنيه للشراء وسعر البيع 34.72 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

كما يبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي 40.18 للشراء أما سعر البيع سجل 40.40 جنيه، ويبلغ سعره في ميد بنك 40.32 جنيه بالنسبة للشراء و 40.76 للبيع، كما سجل داخل بنك بركة 40.31 جنيه للشراء و 40.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

يبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 للبيع، وعن سعر الريال السعودي في بنك مصر فسجل 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

يسجل سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه بالنسبة للشراء و8.40 جنيه للبيع، كما يبلغ سعر الدرهم الاماراتي داخل المصرف المتحد 8.23 جنيه للشراء أما البيع يسجل 8.43 جنيه.