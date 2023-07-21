أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 21-7-2023 في البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 21-7-2023 حالة من الاستقرارفي البنوك، إذ سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع على موقعه الرسمي، بينما سجل سعر الجنية الإسترليني نحو 40.31 جنيه للشراء، و40.44 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي نحو 100.60 جنيه للشراء، 101.05 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي لنحو 8.39 للشراء، و8.42 جنيه للبيع، وفقا لما نشرته البنوك العاملة في السوق المصرفية على مواقعها الرسمية اليوم الجمعة.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 21-7-2023 في البنوك نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو في البنوك المصرية نحو 34.46 جنيه للشراء، و34.57 للبيع، اليوم الجمعة 21-7-2023 في البنوك

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 40.31 جنيه للشراء، 40.44 جنيه للبيع، اليوم الجمعة 21-7-2023.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي في البنوك المصرية إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 100.60 جنيه للشراء، 101.05 جنيه للبيع، اليوم الجمعة 21-7-2023 في البنوك.