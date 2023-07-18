تواصل أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في البنوك استقرارها الملحوظ، حيث لم تشهد الأسعار أي تغير في كافة البنوك المصرية منذ عدة أشهر.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في البنوك وفقا لمواقعها الرسمية، كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

- يبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع 30.96 جنيه.

- يسجل سعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه بالنسبة للشراء والبيع 30.85 جنيه.

- كما يسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك البركة 30.95 جنيه للبيع أما سعر الشراء يبلغ 30.85 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

- يسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 34.55 جنيه للشراء أما البيع 34.72 جنيه.

- فيما يبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 34.63 جنيه بالنسبة للشراء و33.77 جنيه للبيع.

- كما يبلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك التنمية الصناعية 34.55 جنيه للشراء وسعر البيع 34.72 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

- كما يبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري 40.18 للشراء أما سعر البيع يسجل 40.40 جنيه.

- ويبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ميد بنك 40.32 جنيه بالنسبة للشراء و 40.76 للبيع.

- كما يسجل سعر الجنيه الإسترليني داخل بنك بركة 40.31 جنيه للشراء و 40.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

- يبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 للبيع.

- وعن سعر الريال السعودي في بنك مصر فسجل 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

- يسجل سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه بالنسبة للشراء و8.40 جنيه للبيع.

- كما يبلغ سعر الدرهم الاماراتي داخل المصرف المتحد 8.23 جنيه للشراء أما البيع يسجل 8.43 جنيه.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

- يبلغ سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر 100.51 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع 100.76 جنيه.

- فيما يسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم 99.77 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع 100.76 جنيه.