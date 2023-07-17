استقرار أسعار العملات اليوم الاثنين 17-7-2023 في البنوك

شهدت أسعار العملات اليوم الاثنين 17-7-2023 في البنوك، حالة من الاستقرار، إذ سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الجنية الإسترليني نحو 40.31 جنيه للشراء، و40.44 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدينار الكويتي نحو 100.60 جنيه للشراء، 101.05 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي لنحو 8.39 للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 17-7-2023 في البنوك نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو في البنوك المصرية نحو 34.46 جنيه للشراء، و34.57 للبيع، اليوم الأثنين 17-7-2023 في البنوك

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 40.31 جنيه للشراء، 40.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي في البنوك المصرية إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 100.60 جنيه للشراء، 101.05 جنيه للبيع، اليوم الأثنين 17-7-2023 في البنوك.