بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس بعيد الأضحى: جعله الله خيرا على شعبنا

وجه الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

بيان التهنئة بعيد الأضحى

وجاء في نص برقية التهنئة: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها العظيم».

كلمة بطريرك الأقباط الكاثوليك في قداس المناولة الاحتفالية

وفي وقت سابق، ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول للرهبان الفرنسيسكان، بالحضرة، بالإسكندرية

وفي كلمة العظة، خاطب الأب البطريرك المحتفى بهم، قائلًا: «كل منا يأخذ درجة ما، فهو يأخذها، من أجل خدمة الله، لأنهم المحرك الأساسي لإيمانهم المسيحي، وانتهى الاحتفال بالتقاط الصور الختامية، بالإضافة إلى استلام الهدايا التذكارية».