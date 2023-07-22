الكشف الطبي على 60 ألف مريض في 36 قافلة مجانية بالمنوفية

أكدت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، أنه تم تنفيذ 36 قافلة طبية مجانية منذ شهر يناير وحتى شهر يونيو الماضي، بواقع 6 قوافل شهريا، وتضمنت القوافل توفير جميع التخصصات الطبية، من «رمد وجراحة وباطنة وأطفال وأنف وأذن وجلدية ونساء وتوليد وتنظيم أسرة»، بالإضافة إلى إجراء التحاليل المطلوبة والأشعة، وعمل ندوات تثقيفية للمواطنين في جميع القرى التي يتم تنفيذ القوافل بها.

كشف وعلاج مجاني في القوافل الطبية

وقالت منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القوافل المجانية على مدار الأشهر الماضية نجحت في توقيع الكشف الطبي على 60 ألف مريض، وإجراء التحاليل اللازمة لهم، مشيرة إلى أنه تم تحويل 540 مريضا إلى المستشفيات التابعة للصحة لإجراء العمليات الجراحية اللازمة للمواطنين في إطار عمل القوافل الطبية.

تقديم الدعم النفسي والطبي للمواطنين

وأشارت إلى أن القوافل الطبية المجانية التي يتم تنظيمها في محافظة المنوفية، شارك فيها عدد كبير من الأطقم الطبية المتنوعة وعالية الكفاءة، وتم خلالها تقديم كل الدعم الطبي والصحي والنفسي للمواطنين خلال عمل كل قافلة، والتي تستمر لمدة يومين.