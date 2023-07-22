المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في «الحشيش» بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، شخصا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وقضت بمصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

حيازة مواد مخدرة

وجاء في أمر إحالة القضية، أنه بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «ياسين. س»، عاطل، تبين حيازته وإحرازه المواد المخدرة «الحشيش» بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، في دائرة قسم شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وحسب ما جاء في تقرير المعمل الكيماوي، تم ضبط أكياس من جوهر الحشيش المخدر المُدرج على الجدول الأول من قانون المخدرات في حيازة المتهم.

إحالة المتهم إلى الجنايات

البداية كانت عندما تلقي قسم شرطة أبو النمرس، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بقيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الحشيش» متخذًا من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.