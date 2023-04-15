المشهد الأخير في حياة الطفل «سيد».. ترزي أبو النمرس رمى عليه المقص

لم يكن يعتقد الطفل «سيد أحمد» صاحب الـ12 عامًا أن تكتب السطور الأخيرة في حياته على يد ترزي يعمل عنده داخل المحل الخاص به في تفصيل الملابس، أثناء مباشرة عمله ارتكب خطأ في عمله، فاستشاط غضبًا منه وألقى عليه المقص قاصدًا تأديبه وفقًا لأقواله واعترافاته بارتكاب الجريمة، استقر المقص في بطنه ليسقط قتيلا في الحال، وجرى نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

جريمة داخل محل ترزي الملابس

بدأت أحداث القصة بمنطقة أبو النمرس التابعة لمديرية أمن الجيزة، حين غادر الطفل «سيد» منزله في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا متوجهًا إلى محل عمله كعادته، وحين مباشرة عمله برفقة ترزي يعمل لديه وقعت أحداث الجريمة، وانتهت حياته بضربة مقص، وعاد إلى منزله جثة هامدة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الذي يبلغ من العمر 38 سنة والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

آثار دماء بمسرح الجريمة

في غضون دقائق قليلة وصلت الأجهزة الأمنية بمسرح الجريمة، وتبين أنَّ الضحية يدعى «سيد أحمد» صاحب الـ12 عامًا يعمل لدى المتهم بمحل الخاص به وتبين أن المتهم ارتكب الواقعة بسبب خطأ ارتكبه المجني عليه فانتقلت النيابة لمناظرة الجثمان وتبين ما بهِا من إصابة بالبطن وعثرَتْ في مسرح الجريمة على آثار دماء وندبَتِ الإدارةَ العامةَ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائية لمعاينة مسرح الحادث، ورفعِ كافَّة ما به من آثارٍ، كما ندبَتْ مصلحةَ الطبّ الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى.

قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد حبسه في الموعد القانوني، فيما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه من عدمه، واستدعت أسرة المجني عليها لسماع أقوالهم.

العقوبة القانونية

يقول المحامي هيثم سلامة الخبير القانوني، إن العقوبة القانونية التي تنتظر المتهم، بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.