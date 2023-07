وفاة ابنة تشارلي شابلن في فرنسا.. بطلة فيلم «Escape to the Sun»

غيب الموت الممثلة الأمريكية جوزفين شابلن، بطلة فيلم «Escape to the Sun»، وابنة النجم الكبير تشارلي شابلن، عن عمر ناهز 74 عاما، وفقا لما أعلنه أبناؤها تشارلي وجوليان وآرثر، قائلين إنها توفيت في 13 يوليو الجاري، في فرنسا، وكشفت العائلة عن أن الجنازة سوف تقام في باريس، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

ظهرت جوزفين شابلن عندما كانت طفلة في بعض أفلام والدها الشهيرة، بما في ذلك مشاهد صغيرة في أفلام منها «Limelight» عام 1952 و«Countess from Hong Kong» عام 1967، وكان من آخر أعمالها «Escape to the Sun» إنتاج عام 1972، إضافة إلى المسلسل القصير «The Man Without a Face» إنتاج عام 1975.

من هي جوزفين شابلن؟

جوزفين شابلن واحدة من أبناء تشارلي شابلن البالغ عددهم 11، وهي الثالثة من ضمن 8 أبناء أنجبهم من زوجته أونا أونيل التي تزوجها عام 1943، وولدت «جوزفين» في 28 مارس 1949، وتزوجت من نيكي سيستوفاريس من عام 1969 حتى عام 1977، ثم تزوجت لاحقًا من عالم الآثار جان كلود جاردين، الذي توفي عام 2013.

وفقًا لصحيفة «هوليوود ريبورتر»، عاشت جوزفين في باريس لسنوات عديدة ، حيث لعبت دور البطولة في العديد من الأفلام الفرنسية.