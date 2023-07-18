رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرض «مياه عميقة وفوق الأرض» غدا

يفتتح الدكتور وليد قانوش غداً الأربعاء 19 يوليو معرضاَ بعنوان «مياه عميقة وفوق الأرض»، للفنانة عبير الغنيمي بقاعة نهضة مصر، ومعرضاً ثنائياً للفنانة سارة ربيع قناوي والفنان محمد حامد السيد بقاعة إيزيس، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بمركز محمود مختار الثقافي بحضور لفيف من الفنانين، ويستمر عرض الأعمال حتى 30 يوليو الجاري.

معرض مياه عميقة وفوق الارض

وحول معرضها «مياه عميقة وفوق الأرض»، قالت الفنانة عبير الغنيمي في بيان: « الأعمال المعروضة تمثل رؤية تجريدية تعتمد على الأسلوب الحر في محاولة لإعادة التعرف إلى نفسي من خلال تسخير اللون والخطوط تعتمد على منظوري لخبرتي الحياتية في ارتباطها بالطبيعة وجميع الكينونات من حولي، والشق الأول من التجربة يبدأ من العمق وهو مياه عميقة، وهو في أغلب الأوقات لمن لم يتصالح مع نفسه في المجمل، ونتمكن من رؤية هذا العمق عندما نطلق العنان لألواننا أن تتفتح وحينها تتجلى البصيرة عندما نتعامل مع مخاوفنا من المعرفة وتنقيح الذات، والشق الثاني (فوق الأرض) هو ما يتجلى لنا عندما نعيد اكتشاف الذات وهو رؤيانا الخاصة لكل ما هو مخزون في الذاكرة من أماكن وشخوص وحالات ويعيننا أن نصل إلى منتهانا من الاتزان اللازم كي نسعى في الحياة».

عبير الغنيمي

عبير الغنيمي من مواليد الكويت في شهر أبريل لعام 1968، حاصلة على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة 1989، ودبلوم في تدريس العامية المصرية للأجانب ودبلوم اللغة الألمانية من الجامعة الحرة في برلين 1992، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال عام 2006، تدرجت في الوظائف حتى تقلدت عدة مناصب إدارية عليا لدى شركات دولية ومصرية، تعمل الآن كخبيرة دولية في مجال تنمية الموارد البشرية، وبدأت ممارستها للفن والكتابة الأدبية من سن الرابعة عشر.