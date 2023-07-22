بعد إطلاقها صواريخ كروز.. معلومات عن الترسانة الصاروخية لكوريا الشمالية

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم، عددا من الصواريخ كورز تجاه البحر الأصفر بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، بحسب ما نقلته وكالة «يونهاب» عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

ومن المعروف أن كوريا الشمالية تمتلك العديد من الترسانات الصاروخية، أهمها:

صواريخ باليستية عابرة للقارات

تصل مدى الصواريخ الباليستية إلى 15 ألف كيلومترا، وجرت تجربتها في أعوام 2017 و2022 و2023.

وتلك الصواريخ مصممة بشكل أساسي لحمل الرؤوس النووية.

صواريخ باليستية متوسطة المدى

تصل مدى الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، ما بين 3 إلى 5.5 كيلومتر، وجرى اختبارها عام 2022.

ومن أنواع تلك الصواريخ «هواسونج-12».

صواريخ باليستية تطلق من الغواصات

ويمكن لصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات أن تصل مدها إلى 1900 كيلومتر، واختبرتها كوريا الشمالية في عامي 2021 و2022.

وتلك الصواريخ قادرة على الوصول إلى أبعد من شبه الجزيرة الكورية.

صواريخ كروز

تصل نطاق صواريخ كروز إلى 1800 كيلومتر، وجرى اختبارها في عامي 2022 و2023.

وتعد صواريخ كروز من الصواريخ ذات دفع نفاث، يمكنها التحليق على مستويات منخفضة، مع قدرتها على الوصول إلى مسافات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

الصواريخ فرط صوتية

تختلف التقديرات عن المدى الذي يمكن لصواريخ فرط صوتية الوصول إليه؛ إذ تختلف من 700 إلى 1000 كيلومتر، وأجرت كوريا الشمالية الاختبارات في عامي 2021 و2022.

صواريخ فرط صوتية تستطيع الوصول إلى سرعة لا تقل عن 5 ماخ، كما أنها قادرة على المناورة أثناء مسيرها لتجنب تعقبها.