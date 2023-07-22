مصرع سيدة بسبب حريق نشب في منزلها بسوهاج

شهدت دائرة قرية روافع العيساوية، دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، مصرع ربة منزل ستينية، إثر إصابتها بحروق متفرقة في الجسم عقب حدوث تسريب للغاز من أسطوانة بوتاجاز، ونفوق ماشية.

مصرع سيدة في حريق بالمنشاة

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بمصرع سيدة في حريق بدائرة مركز المنشاة.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة نشوب حريق بمنزل تفطنه سيدة مسنة بناحية نجع الشيخ سعيد بناحية قرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشاة، ما أدى إلى وفاة «ن. م. ج» 60 عاما، عقب إصابتها بحروق متفرقة بالجسم ونفوق رأس ماشية.

وجرى نقل الجثة لمستشفى المنشأة المركزي، وجرى التنسيق مع إدارة الطب البيطري للتعامل مع رأس الماشية النافقة، ودفنها بالطريقة الصحية الآمنة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وانتقلت الأجهزة المعنية لمركز ومدينة المنشاة، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.