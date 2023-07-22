لماذا رشح بايدن ليزا فرانشتي كأول امرأة تقود البحرية الأمريكية؟

رشح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأميرال ليزا فرانشتي، البالغة من العمر 38 عامًا، لقيادة سلاح البحرية الأمريكي، لتكون أول امرأة تتولى قيادة البحرية الأمريكية وستصبح عضوًا في هيئة الأركان المشتركة.

ويعد قرار بايدن مفاجأة وذلك بعدما كانت التوقعات تشير إلى أن مسؤول وزارة الدفاع «البنتاجون»، الأميرال صمويل باباور سيكون قائد سلاح البحرية، وذلك لأنه يمتلك الخبرة المتزايدة لمواجهة الصين.

سبب اختيار بايدن لفرانشتي

وحول أسباب اختيار بايدن، ليزا فرانشتي لتقود البحرية الأمريكية، ذكر موقع البحرية الأمريكية، أن فرانشتي حصلت على جوائز شخصية متميزة كـ«ميدالية الخدمة المتميزة للدفاع، وميدالية الخدمة المتميزة، وميدالية الخدمة المتفوقة للدفاع (جائزتان)، بالإضافة إلى وسام الاستحقاق (5 جوائز)، وميدالية الخدمة الجديرة بالتقدير (5 جوائز)، وميدالية الثناء للبحرية ومشاة البحرية (4 جوائز) وميدالية إنجاز سلاح البحرية ومشاة البحرية (جائزتان).

بايدن: فرانشتي تحمل مسيرة مهنية مشرفة

وذكر بايدن، أن سبب اختياره لفرانشتي يرجع إلى مسيرتها المهنية المشرفة، حيث أظهرت خبرة واسعة في مجالي العمليات والسياسات، وهي ثاني امرأة تصل إلى رتبة أميرال بـ4 نجوم في البحرية الأمريكية، وعند تأكيد أنها ستكون قائد البحرية ستدخل التاريخ مرة أخرى كأول امرأة تشغل منصب رئيس العمليات البحرية وفي هيئة الأركان المشتركة.

وفي الوقت الحالي تشغل فرانشيتي، منصب نائب رئيس العمليات البحرية، كما شغلت مناصب عديدة أخرى مثل منصب ميدير الاستراتيجية والخطط والسياسة لهيئة الأركان المشتركة، وقائدة الأسطول السادي الأمريكي، ومنصب قائد القوات البحرية الأمريكية في كوريا، وقادت مجموعة كاريبير سترايك 9، ومجموعة كاريبير سترايك 15.