مصرع شخصين وإصابة 19 في انقلاب ميكروباص على طريق العين السخنة

شهد طريق «القطامية - العين السخنة» اليوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن مصرع وإصابة 21 شخصا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج، بعد تقديم التأمين الطبي اللازم بموقع الحادث.

حادث على طريق العين السخنة

وتلقى مرفق إسعاف السويس بلاغات من قائدي السيارات على طريق «القطامية - العين السخنة»، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ووقوع إصابات، وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف، بعدد 22 سيارة لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج بعد تقديم التأمين الطبي اللازم بموقع الحادث.

وعاينت قوة من تأمين الطرق موقع الحادث، حيث تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص رقم «ق ج 9859» بالكيلو 40 على طريق «القطامية - العين السخنة» اتجاه السخنة، ووقوع إصابات ووفيات وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام لـ«الوطن»، أن قسم الطوارئ استقبل 19 مصابا وجثتين في حادث انقلاب ميكروباص على طريق «القطامية - العين السخنة»، وتم خضوعهم لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع ملك سمير مصطفى، وحمزة مصطفى غلاب، بينما أصيب جنات محمد سعيد وعبدالله أحمد رمضان وإيمان أحمد رمضان وإيمان عبدالحميد عبد الموجود ومحمد رمضان بيومي ورمضان بيومي محمد وعلياء محمد سعيد وكيان محمد سعيد وفاطمة رمضان بيومي ومصطفى سمير جمعة وعمر مصطفى سمير وأشرقت أحمد رمضان بيومي وأحمد رمضان بيومي محمد وفاطمة عاشور خليل وياسين محمد رمضان ورمضان محمد رمضان وأميرة رمضان بيومي وسيد أبو الغيط علي وياسمين رمضان طه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.