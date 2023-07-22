النيابة تعاين موقع حريق 4 محلات في محطة الرمل بالإسكندرية

أجرت نيابة العطارين بالإسكندرية، منذ قليل، التحقيق في واقعة نشوب حريق بالمنطقة التجارية بشارع سعد زغلول في منطقة محطة الرمل وسط المدينة، ما أسفر عن احتراق 4 محال وقاعة أفراح دون وقوع إصابات، فيما خلفت وراءها خسائر مادية كبرى.

معاينة حريق الإسكندرية

وأجرى فريق من النيابة العامة معاينة لموقع الحادث واستمع لشهود الواقعة، وتبين من المعاينة نشوب النيران في عقار بميدان محطة الرمل، قلب المنطقة التجارية بالإسكندرية، وهو مكون من طابقين أرضي ومحلات ومطاعم يقع على ناصية الميدان.

حريق الإسكندرية بدأ من محل لمنتجات ألبان

وكشفت التحريات أن النيران اندلعت في محل صغير لبيع منتجات الألبان، ثم امتدت للمحلات المجاورة، ما اسفر عن تضرر 3 محال مجاورة «محمصة ومطعم ومحل لبيع النظارات»، بالإضافة إلى قاعة أفراح.

قرارات النيابة في حريق الإسكندرية اليوم

وأمرت النيابة العامة بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتحديد بدايته ونهايته ورفع آثاره للوقوف على أسبابه، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستعجال تقرير الحماية المدنية، والاستعلام من الحي عن تراخيص المحال التجارية، ومدى تطبيق إجراءات السلامة المهنية والأمن الصناعي من عدمه، وسؤال شهود الواقعة.