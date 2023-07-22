إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجات نارية بالشرقية

أصيب شخص في انقلاب موتوسيكل بالحي 39 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وجرى نقله إلى مستشفى العاشر الجامعي، وتقديم الإسعافات الطبية له، وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة شخص في انقلاب دراجة نارية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي، باستقباله شخص مصاب جراء انقلاب موتوسيكل كان يستقله في الحي 39 بالعاشر من رمضان.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها.

وكانت هيئة الإسعاف بالشرقية دفعت بسيارة إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى العاشر الجامعي وتقديم الإسعافات الطبية له، كما قامت الجهات الأمنية المعنية برفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

إصابة شخص في انقلاب موتوسيكل

كما شهد طريق «ميت أبو علي - طاروط» بنطاق مركز شرطة الزقازيق، انقلاب دراجة نارية، ما أسفر عن إصابة شخص، وجرى نقله لمستشفى الزقازيق العام، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

انقلاب دراجة نارية في أولاد صقر

وفي حادث ثالث، أصيب شخص جراء انقلاب موتوسيكل في زور أبو الليل بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وجرى نقله إلى مستشفى الصوفية بنطاق المركز، وجرى تقديم الإسعافات الطبية له، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.