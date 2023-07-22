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القبض على 6 تجار مخدرات في حملة أمنية بدمياط 

كتب:

محمد سيف
01:05 م | السبت 22 يوليو 2023
حشيش- أرشيفية

حشيش- أرشيفية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية، استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر البطيخ – الزرقا) وقسمي شرطة (أول دمياط - السرو).

وأسفرت الحملة، عن ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلوجرام  - كمية لمخدر البانجو وزنت 9 كيلوجرامات - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 12 كيلوجراما – كمية لمخدر الهيروين – 3 فرود محلية وعدد من الطلقات) بحوزة 6 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.