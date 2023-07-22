القبض على 6 تجار مخدرات في حملة أمنية بدمياط 

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية، استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر البطيخ – الزرقا) وقسمي شرطة (أول دمياط - السرو).

وأسفرت الحملة، عن ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلوجرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 9 كيلوجرامات - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 12 كيلوجراما – كمية لمخدر الهيروين – 3 فرود محلية وعدد من الطلقات) بحوزة 6 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية.