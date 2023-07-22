«الاستثمار العقاري»: طفرة عقارية غير مسبوقة بالساحل الشمالي والعلمين الجديدة

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين، إن ما يحدث بمدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي بشكلٍ عام يمثل طفرة حضارية ومعمارية كبيرة، وتؤهل لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للاستثمار في القطاع العقاري والسياحي بهذه المنطقة.

جذب 1.5 مليون زائر للعلمين

وأشاد «عبد اللاه»، بالفكر التسويقي والترويجي الذي يُنفذ حاليا بالعلمين والساحل الشمالي، وكذلك فكرة مهرجان العلمين الذي يستهدف جذب 1.5 مليون زائر لهذه المنطقة خلال موسم الصيف، ما بين مصريين وعرب وسياح أجانب، وبالفعل هناك إقبال كبير على الساحل الشمالي والعلمين حاليا.

وأكد «عبد اللاه»، ضرورة استثمار هذا التواجد الكبير، وأن يتم ضمن مهرجان العلمين إدراج فكرة معرض عقاري يكون ثابت سنويا خلال موسم الصيف، بهدف تسويق العقارات المصرية، سواء بالساحل والعلمين أو عموم مدن مصر، مثل العاصمة الادارية وأكتوبر وزايد والشروق والعبور وغيرها.

معارض لتصدير العقار

وأكد عضو الشعبة، أننا في احتياج كبير لمثل هذه المعارض للمساهمة في تصدير العقار المصري، خاصة أن زوار العلمين لديهم فوائض مالية تمكنهم من شراء العقارات بهدف الاقامة بها أو استثمارها وكلاهما متاح في المشروعات العقارية المختلفة بمصر.

وأوضح، عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن انشاء معرض عقاري ضمن فعاليات العلمين وتسليط الضوء عليه والترويج له سيشكل عنصر جذب أيضا لهذه المنطقة، وسيكون نواة لتكون مدينة العلمين الجديدة قبلة سياحة المؤتمرات بشكل عام.