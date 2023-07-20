إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 6 مراكز بالبحيرة

تمكنت محافظة البحيرة اليوم من إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 6 مراكز، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات، موجهة باتخاذ كل الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 6 مراكز ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 عن تنفيذ 15 قرار إزالة على مساحة 1339 متر مربعا.