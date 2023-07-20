2.5 مليون جنيه إجمالي إيرادات 5 أفلام في 24 ساعة.. و«بيت الروبي» يحافظ على الصدارة

نجاح كبير حققته 5 أفلام معروضة حاليا في السينمات، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو مليونين و546 ألف جنيه، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إيرادات فيلم مطرح مطروحِ

وطرح فيلم «مطرح مطروح»، بطولة الفنان محمود حميدة للمرة الأولى منذ عرضه بدور العرض، وحقق أمس نحو 191 ألف جنيه فقط، بينما جاء في المرتبة الرابعة فيلم مستر إكس من بطولة أحمد فهمي، والذي حقق أمس 376 ألف جنيه فقط.

إيرادات الأفلام بدور العرض

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، وحقق نحو 408 آلاف جنيه فقط، بالتعاون مع الفنانة دينا الشربيني، وجاء في المرتبة الثانية فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة بالتعاون مع ياسمين صبري، حيث حقق نحو 481 ألف جنيه، وظل محافظ على الصدارة في المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة .

فيلم بيت الروبي يدخل نادي المئة

ودخل بيت الروبي نادي المئة، وهو من بطولة كريم عبد العزيز بالتعاون مع كريم محمود عبد العزيز، حيث حقق أمس مليونا و88 ألف جنيه بدور العرض، وحافظ على تصدّره قائمة الإيرادات.