فيلم «بيت الروبي» يحقق مليونا و88 ألف جنيه خلال 24 ساعة

حقق فيلم بيت الروبي إيرادات تقدر بمليون و88 ألفًا و232 جنيهًا، ويتصدّر قائمة الإيرادات اليومية للأفلام، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في شباك تذاكر السينما أمس.

وتجاوزت حصيلة إيراداته 100 مليون جنيه، على مدار نحو 4 أسابيع، منذ انطلاق عرضه في دور العرض السينمائي، 21 يونيو من الشهر الماضي.

ونجح كريم عبدالعزيز، في أن يدخل نادي الـ100 مليون، إذ صُنفت مجموعة من أفلامه بأنّها الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وتجاوزت 100 مليون جنيه منها فيلم كيرة والجن، والفيل الأزرق 2، وانضم إليهم فيلم بيت الروبي.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي من بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم بيت الروبي

وتدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار لايت كوميدي، من خلال إبراهيم الروبي الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية خارج نطاق القاهرة، وتتبدل حياته عندما يعود للقاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي؛ ليتفاجأ بأنّه أصبح واحدًا من نجوم السوشيال ميديا.