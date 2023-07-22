أسماء 13 مصابا في انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة - الفيوم»

حصلت «الوطن» على أسماء 13 مصابا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، حيث انفجر إطار السيارة أثناء سيرها على الطريق، واختلت عجلة القيادة في يد السائق الذي فقد السيطرة عليها فانقلبت.

وتوقفت حركة المرور على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي بصورة جزئية، بينما تمكنت سيارات الإسعاف من نقل المصابين لأقرب مستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وهم:

أشرف عدلي إبراهيم 25 سنة.

محمود محمد والي عبد التواب 38 سنة.

جمال أحمد علي 30 سنة.

جمعة أحمد عبد الواحد 35 سنة.

عبد الحليم محمد عبد الحليم 38 سنة.

خالد سمير منصور 37 سنة.

رفعت حافظ أحمد 35 سنة.

راجي عبد الفتاح قطب 30 سنة.

أحمد محمد رمضان 38 سنة.

حمادة سعد عبد الفتاح 40 سنة.

أحمد علي الدين عبد الرحمن 30 سنة.

وليد جمعة عبد الحليم 33 سنة.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

انقلاب سيارة ميكروباص

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة - الفيوم» بدائرة المحافظة، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا.