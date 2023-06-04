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رئيس حزب إرادة جيل: تفرغ أعضاء البرلمان منصوص عليه بالدستور

كتب:

محمد عزالدين
10:05 م | الأحد 04 يونيو 2023
النائب تيسير مطر

النائب تيسير مطر

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، إن تفرغ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ منصوص عليه بالدستور، واللائحة الداخلية في المجلسين تؤكد ما هو منصوص عليه في الدستور.

تفرغ النائب للبرلمان

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامي محمود السعيد، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يؤيد بأن يتفرغ النائب لمجلس النواب، لكن إذا كان هناك إمكانية لا بد من مراعاة الناحية الاجتماعية والظروف العامة للحياة، بحيث تكون هناك بدائل أو مقترحات تجعل النائب يقوم بدوره التشريعي ويكون في الوقت ذاته له العمل الخاص.

وأشار إلى أن النائب لديه في نهاية الأمر التزامات ومحمل بأعباء دائرته والناس التي انتخبته ولم تنتخبه، خاصة أن النائب مرتبط ارتباطا شخصيا بالناخب.

 

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