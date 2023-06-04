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رئيس حزب إرادة جيل: القوانين الاقتصادية تحظى بأهمية خاصة لدينا

كتب:

محمد عزالدين
11:23 م | الأحد 04 يونيو 2023
النائب تيسير مطر

النائب تيسير مطر

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، إن القوانين الخاصة بالاقتصاد لها أولوية، وتحالف الأحزاب المصرية يقدم الفكرة، لكن التشريع موضوع كبير، يحتاج إلى خبراء، ومن ثم مشروعات القوانين تحتاج إلى دراسة عميقة، وستستغرق وقتا طويلا.

الاقتصاد أصبح الآن هو الأساس

أضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامي محمود السعيد، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الاقتصاد أصبح الآن هو الأساس، ونحتاج إلى النظر إلى الزراعة والصناعة كأساس للانفراجة، وبحث مشكلات الصناعة والزراعة من أرض الواقع ووضع تسهيلات.

زيادة عدد النواب

وتابع: «الأمل عايشين به، ولا يمكن أن ننقطع عنه، ومن وجهة نظري، يجب النظر للمصانع المغلقة، وبالنسبة لمجلس النواب، قدمنا مقترحا لزيادة عدد النواب، وعدد القطاعات، باعتبار زيادة عدد السكان، والأماكن الجديدة في العاصمة الإدارية، يمكن أن تحتوي عددا أكبر».

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