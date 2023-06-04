رئيس حزب إرادة جيل: المعيار الانتخابي يحدد عدد المقاعد في المجالس المحلية

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، إن تحالف الأحزاب المصرية أجرى عددا من الاجتماعات والنقاشات، واستقر بنسبة كبيرة على القائمة المغلقة المطلقة، باعتبارها الأنسب.

اقتراح بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامي محمود السعيد، على شاشة «إكسترا نيوز»: «قدمنا مقترحا لزيادة عدد النواب وعدد القطاعات باعتبار زيادة عدد السكان، والأماكن الجديدة في العاصمة الإدارية يمكن أن تحتوي عددا أكبر، وأيضا الأحزاب يكون لديها متسع للمشاركة، وتتسع رقعة التمثيل الحزبي في مجلس النواب».

المادة 180 من الدستور تحتاج لخبراء

وأوضح أن المعيار الانتخابي هو ما يحدد عدد المقاعد في المجالس المحلية، وأن المادة 180 من الدستور تحتاج خبراء لضبط القائمة على المادة، ولكن أمنياتنا أن يزيد عدد المقاعد إلى 65 ألفا.