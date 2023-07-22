ضبط 313 قضية مخدرات وتنفيذ 83 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية خلال 24 ساعة الماضية.

ضبط 313 قضية مواد مخدرة

في مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 313 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 341 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش، زنة 139.603 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو زنة 42.450 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين زنة 18.205 كيلو جرام.

كما ضبطت الحملات كمية من مخدر الهيدرو زنة 15.500 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو، زنة 3.237 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس زنة 1.305 كيلوجرام.

ضبط أسلحة نارية وبيضاء

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تمكنت الحملات من ضبط 179 قطعة سلاح ناري، بحوزة 163 متهما، منها 28 بندقية آلية، و29 بندقية خرطوش، و9 طبنجات، و113 فرد محلي، و321 طلقة مختلفة الأعيرة، و30 خزينة متنوعة، وضبط 201 قطعة سلاح أبيض.