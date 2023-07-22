تحرير 10 محاضر إشغال طريق في حملات مكبرة بمركز أشمون

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بالمنوفية، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع وميادين المدينة، أسفرت عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق، وتم رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين، تنفيذا للقانون وتحقيقا للصالح العام وحق المواطن في الطريق.

عودة الانضباط لمدينة أشمون

وأكد خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون، استمرار الحملات التفتيشية لرفع الإشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون، ولعودة الانضباط إلى الشارع، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين.

استمرار أعمال إنشاء مستشفى أشمون الجديد

وفي سياق آخر، تابع رئيس مركز ومدينة أشمون، أعمال الحفر بالموقع المخصص لإنشاء مستشفى أشمون الجديد خلف مجلس المدينة، والمطلة على شارع الثورة، والذي يتم إنشائه على مساحة 7 أفدنة، مؤكدا اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي في إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية، لافتا إلى أن القطاع الصحي من القطاعات ‏ذات الأولوية في إطار المشروعات القومية التي تحظى ‏برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.