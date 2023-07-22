كيف استعدت البرتغال لاستقبال بابا الفاتيكان واليوم العالمي للشباب؟

فرضت السلطات البرتغالية إجراءات مشددة، استعداداً لزيارة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، تشمل عمليات تفتيش عشوائية عند الحدود، خاصةً وأنه من المتوقع أن يأتي تستقبل الدولة الأوروبية أكثر من مليون شخص، للمشاركة في اليوم العالمي للشباب، بحسب ما ذكرته شبكة «انجيلوس نيوز».

إجراءات استثنائية دون تهديد النظام العام والأمن الداخلي

وذكرت الحكومة البرتغالية، اليوم السبت، أن تلك الإجراءات الاستثنائية ستبقى قائمة حتى 7 أغسطس، بالإضافة إلى أنه تم اعتماد التغيرات دون تهديدات محتملة للنظام العام والأمن الداخلي.

وقال جوزية لويس كارنيرو، وزير الداخلية، إن تلك الإجراءات من المرجح أن تكون عشوائية وغير منهجية، وأن ذلك سيتم بالتنسيق مع السلطات الإسبانية والفرنسية والإيطالية، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية.

أكثر من مليون شخص لحضور تجمع الشباب الكاثوليك

وتضع البرتغال في عين الاعتبار، أنها من المتوقع أن يصل أكثر من مليون شخص من حول العالم، لحضور تجمع الشبان الكاثوليك بين الأول من أغسطس والسادس منه.

وكان من المفترض أن تستضيف الدولة الأوروبية التجمع الشبابي الكاثوليكي في شهر أغسطس من العام الماضي 2022، ولكن تم تأجيله إلى العام الجاري 2023، لكن بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلن مكتب البابا فرنسيس عن جدول حافل لزيارته إلى البرتغال، التي تستمر 5 أيام، يتضمن فيها نحو 20 لقاءً و11 خطاباً، ويأتي ذلك في ظل معاناة بابا الفاتيكان من أثار جراحة في البطن، خضع لها في مطلع شهر يونيو الماضي.