استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية.. وخبير: عيار 21 بـ2165 جنيها

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2165 جنيهًا.

استقرار أسعار الذهب العالمية

واستقرت الأوقية عند مستوى 1962 دولارًا، بعد اختتمت تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنحو 8 دولارات، وبنسبة 0.4%، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، واجتماع لجنة السياسات النقدية بالفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الأسبوع المقبل.

عيار 21 يسجل 2165 جنيهًا

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2474 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1856 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل مستوى 1444 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل مستوى 17320 جنيهًا.