إزالة 50 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية في المنيا تنظيم حملات لإزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ21 بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

إزالة 11 حالة تعد على أراض زراعية

ففي مركز المنيا، تم إزالة 11 حالة تعد على أراض زراعية وبدون ترخيص بقرى البرجاية وتلة وصفط الخمار وبني أحمد الغربية وبني محمد سلطان، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار من إزالة 20 حالة تعد، منها حالتان بقرية أبوجرج، و6 حالات بناء مخالف على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقريتي الجرنوس وشلقام، وإزالة 5 حالات على أرض زراعية في المهد وفك شدة خشبية بقرية إبشاق، و3 حالات تعد على أرض زراعية، و3 حالات أخرى بحي شرق المدينة.

فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة 12 حالة تعد، منها 5 حالات بناء خارج الحيز العمراني و7 حالات تعد على أملاك دولة خارج الحيز العمراني.

إيقاف وإزالة 5 حالات تعد بناء

وفي مركز سمالوط تم إيقاف وإزالة 5 حالات تعد بناء بدون ترخيص منها حالة بقرية البيهو، و4 حالات بشمال وجنوب المدينة، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص حالة تعد، وفي مركز مطاي تم إزالة حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية بحي غرب المدينة.