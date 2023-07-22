شركة روسية تستدعي 80 ألف سيارة بسبب اكتشاف عيب خطير في التصنيع

أعلنت هيئة «روس ستاندارت» عبر موقعها الإلكتروني، أنها طلبت من شركتها «أوتوفاز» الروسية، استدعاء 80 ألف سيارة من طراز «لادا» بسبب عيب خطير فيها.

وكشفت الهيئة، عن عدم وجود وحدة تحكم في منظومة إنذار بخدمات الطوارئ «إيرا – جلوناس»، في السيارة.

تثبيت منظومة إنذار خدمات الطوارئ بشكل مجاني

وأكدت شركة «أوتوفاز» أنها تسلمت نحو 80 ألف سيارة من موديلات «لادا جرانتا»، ليجري تثبيت منظومة «إيرا - جلوناس» بها، كما قالت الشركة إن عمليات التركيب والتثبيت ستجرى بشكل مجاني، ولا تتطلب العملية دفع أي ثمن مقابل تثبيت تلك منظومة الإنذار بالطوارئ.

وأفادت وسائل إعلام روسية، بأن شركة «أوتوفاز» استكملت إنتاج سيارات «لادا جرانتا» المزودة بنظام المكابح المانعة للانزلاق (ABS).

ومن المرجح أن تكشف الشركة العام المقبل، عن نسخة جديدة من طراز «لادا جرانتا»، وسيجري تصنيع ذلك الموديل على أساس منصة «CMF-B» التي تنتجها شركة «رينو» الفرنسية.