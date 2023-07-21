«حياة كريمة» أنشأت مشروعات شبابية لخلق كوادر جديدة واكتشاف المواهب

شهدت قطاعات الشباب والرياضة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وعلى مدار 10 سنوات، تطويراً كبيراً فى مراكز الشباب والرياضة بإنشاء مشروعات جديدة تهدف إلى تنمية قدرات الشباب واستيعابهم رياضياً، أملاً فى خلق كوادر رياضية جديدة، واكتشاف المواهب.

«الإسماعيلية»: إنشاء ملاعب بنجيل صناعى على أعلى مستوى.. ومبنى إدارى وصالات لـ«القوى البدنية ورفع الأثقال»

وفى محافظة الإسماعيلية، أنهت مؤسسة «حياة كريمة» أعمال إنشاء عدد من مراكز الشباب فى القنطرة شرق، ضمن مشروعات المبادرة لتطوير قرى شرق القناة وتوفير الملاعب للشباب والأطفال. وقال أحمد ماهر، رئيس مجلس إدارة مركز شباب قرية الأبطال فى مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية، إن «مبادرة حياة كريمة أنشأت المركز من جديد ليصبح متكاملاً من صالات ألعاب وملاعب حديثة مجهزة».

وأضاف «ماهر»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المركز شهد طفرة كبيرة بإنشاء ملعبين «قانونى - خماسى» بنجيل صناعى على أعلى مستوى، ومبنى إدارى وصالة للألعاب الرياضية وأخرى لألعاب القوى البدنية ورفع الأثقال، مؤكداً أن إنشاء مركز الشباب كان عاملاً أساسياً فى عودة الشباب لممارسة الرياضات المختلفة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق لكرة القدم ينافس حالياً فى المسابقات المختلفة بالمحافظة وخارجها.

«المنيا»: نفّذنا 226 مشروعاً فى قطاع الشباب والرياضة

وفى المنيا، قال الدكتور مندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه خلال الـ10 سنوات الماضية، تم تنفيذ 226 مشروعاً فى قطاع الشباب والرياضة أهمها إنشاء حمام سباحة بمركز شباب ناصر فى ملوى، وإنشاء وتطوير ملاعب ومبانٍ إدارية ومراكز شباب جديدة. وأضاف «عكاشة» أنه تم إنشاء حمام سباحة بنادى مركز بنى مزار ومركز شباب بقرية كفر المغربى فى مركز العدوة، وصالة أنشطة رياضية بقرية الشيخ عبادة فى مركز ملوى، وتم تنجيل ملعبين فى قرية نزلة أسمنت بمركز أبوقرقاص، وجبل الطير فى مركز سمالوط، كما أنه جارٍ إنشاء 5 ملاعب بمراكز شباب العمارية الشرقية فى ديرمواس، العباسية، زاوية الجدامى، ملاطية، شم القبلية، فى مركز مغاغة، وجارٍ إحلال وتطوير المبنى الاجتماعى بنادى ناصر الفكرية بمركز أبوقرقاص، وأبوان بمركز مطاى، وجارٍ إنشاء نادى متحدى الإعاقة بمدينة المنيا الجديدة، وإحلال وتجديد استاد المنيا الرياضى.

وأوضح وكيل وزارة الشباب فى محافظة المنيا أنه تم تنفيذ 61 مشروعاً، ما بين إنشاء ملاعب ومراكز شباب جديدة، وتطوير أسوار، وإحلال وتجديد وتطوير بعض المراكز القائمة، فى قرى «حياة كريمة» بواقع 8 مشروعات فى مركز العدوة، 8 بـ«مغاغة»، و23 فى أبوقرقاص، و12 بـ«ملوى»، و10 بـ«ديرمواس».

وشهدت محافظة سوهاج طفرة بمجال الشباب والرياضة عقب 30 يونيو، ما بين إنشاء مراكز شباب وملاعب جديدة ومبانٍ إدارية بمختلف القرى والمدن فى 11 مركزاً، بعد معاناة لفترات طويلة، من عدم وجود مراكز شبابية كبيرة تخدم المواطن السوهاجى، وأقمنا الكثير من مراكز الشباب، وبلغ الاهتمام بالمشروعات التابعة للشباب والرياضة ذروته مع إطلاق «حياة كريمة»، والتى تسعى لتوفير حياة أفضل المقومات للمواطنين.

وقال «شريف أبوسحلى»، مسئول وحدة حياة كريمة بسوهاج، لـ«الوطن»، إنه تم تشييد مراكز شباب ومبانٍ إدارية وملاعب وأندية، بينها 18 مركز شباب جديداً، و25 ملعباً تم تجهيزها بنجيل صناعى وكل الاستعدادات لتكون متاحة أمام المواطنين لممارسة الرياضة. وأشار «أبوسحلى» إلى أنه تم تطوير 23 مركز شباب وتجهيزها على أعلى مستوى، موضحاً أن هذه الأعمال قامت بها «حياة كريمة» فقط، خلاف ما تم إنجازه عقب 30 يونيو.

وفى كفر الشيخ، قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه تم إدراج 19 مشروعاً بإدارة شباب مطوبس، وتتمثل فى إنشاء 6 مراكز إدارية بالملاعب والأسوار، وهى: «خان الجنى، الروضة، السكرى، إبيانة، الفتح، الغنايم».

وشهدت الإسكندرية اهتماماً كبيراً فى الآونة الأخيرة بافتتاح مراكز الشباب للحفاظ على صحة المواطنين وتوفير مناخ رياضى مميز لها، أحدثها افتتاح مركزى شباب جديدين فى الآونة الأخيرة، وبالتحديد فى المناطق النائية ضمن خطة تطوير العشوائيات، وأبرزها منطقتا خورشيد ومحسن.

وفى الإسكندرية، قال المحافظ اللواء محمد الشريف، إنه قد تم افتتاح مركز شباب خورشيد بمساحة 2250 متراً مربعاً، الذى يتضمن ملعباً خماسياً، إضافة إلى مبنى خدمات وأنشطة لخدمة أهالى المنطقة، وتلبية مطالبهم المتكرّرة بضرورة إنشاء مركز شباب يخدم أبناءهم.

وأوضح «الشريف» أنه تم افتتاح صالة الألعاب الرياضية والملعب الكبير لكرة القدم بنادى شباب محسن، الذى تبلغ مساحته 11 ألف متر مربع، بتكلفة 10 ملايين جنيه، لخدمة أهالى مناطق «عزبة محسن الكبرى، عزبة البحر، عزبة المهاجرين، عزبة تحيمر، عربة الـ500، الباكتوشى، عزبة الحاج على، عزبة ناجى نصر، منطقة مرزا».

وقالت منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إن هناك طفرة كبيرة بالمحافظة بعد ثورة 30 يونيو، إذ شهدت تغييرات جذرية فى كل النواحى الخاصة بالشباب والرياضة، وجرى بناء الكثير من المنشآت الرياضية الجديدة، خاصة فى القرى النائية.