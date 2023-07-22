الأفلام المصرية تحقق 3.9 مليون جنيه في يوم.. و«مطر مطروح» يتذيل الإيرادات

سجلت إيرادات الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض السينمائي ارتفاعا طفيفا، حيث سجلت 3.9 مليون جنيه، عن إجمالي عرض 5 أفلام أمس الجمعة، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

«بيت الروبي» على القمة

ومازال فيلم «بيت الروبي» للمخرج بيتر ميمي يتربع على قائمة إيرادات أفلام السينما المصرية، محققا 1.7 مليون جنيه، بينما تجاوزت الإيرادات الكلية للفيلم خلال عرضه في دور العرض على مدار شهر حاجز 100 مليون جنيه، ليعتبر الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023.

«مطرح مطروح» يتذيل قائمة الإيرادات اليومية

وفي المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية جاء فيلم «البعبع»، بطولة أمير كرارة بـ780 ألف جنيه، وتلاه في المركز الثالث فيلم «تاج» بطولة تامر حسني، بـ643 ألف جنيه، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي والذي حقق 551 ألف جنيه.

وتذيل فيلم «مطرح مطروح» بطولة الفنان محمود حميدة قائمة الإيرادات اليومية لليوم الثالث على التوالي منذ طرحه في السينمات، حيث لم يحقق الفيلم سوى 257 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي الإيرادات خلال تلك الفترة لـ704 آلاف جنيه.