«الإسكان»: بدء إجراء قرعة تخصيص أراضي «مسكن» في 10 مدن الثلاثاء

قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه من يوم الثلاثاء المقبل، يبدأ إجراء القرعة العلنية لتخصيص الأراضي المتميزة والمتوسطة والأكثر تميزا، ضمن برنامج «مسكن»، كاشفة أن نهاية القرعة سيكون يوم الخميس 3 أغسطس المقبل.

وأوضحت «الإسكان» أن إجراء القرعة يخص 10 مدن هي «السادات، المنيا الجديدة، الفيوم الجديدة، بدر، حدائق أكتوبر، العبور، العاشر من رمضان، الشروق، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر»، موضحة أن القرعة تُجرى في أيام محددة في مقر جهاز مدينة الشروق، في تمام الساعة 12 ظهرا وعلى الراغبين في حضور القرعة العلنية التواجد بداية من الساعة 10 صباحا، لأنه سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 11 ونصف.

مواعيد إجراء القرعة

وأضافت وزارة الإسكان، أن مواعيد إجراء القرعة بين المتقدمين كالآتي:

- الأراضي الأكثر تميزا في 6 أكتوبر رقم 2 – 57 - 81، سيكون يوم الثلاثاء 25 يوليو.

- الأراضي رقم 32، 134 في القاهرة الجديدة، ستكون القرعة يوم الثلاثاء يوم 25 يوليو.

- الأراضي رقم 1 – 2 – 3 – 7 – 8 – 10 – 14 – 16 – 18 – 19 – 21 – 27 – 32، في مدينة العبور، ستكون القرعة يوم الثلاثاء 25 يوليو.

- الأراضي رقم 24 – 42 – 111 – 124 – 131 – 137 – 190 المطروحة في مدينة 6 أكتوبر، ستكون القرعة يوم الأربعاء 26 يوليو.

- الأراضي رقم 5 – 14 – 94 – 98 – 302 - 329 – 330 – 331 – 332 – 334 – 335 – 382 – 831 – 886 – 1099 – 1126، المطروحة في الشروق، ستكون القرعة يوم الأربعاء 26 يوليو.

- الأراضي رقم 194 – 201 – 291 – 292 – 297 – 299 – 303 – 304، في العاشر من رمضان، ستكون القرعة يوم الأربعاء 26 يوليو.

- الأراضي رقم 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 9 - ومن 11 : 21 - و 23 – 24 – 25 – 27 – 28 – 29 – 32 – 33 – 34 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 42 في حدائق أكتوبر ستكون القرعة يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو.

- الأراضي من 51 إلى 57 ومن 59 إلى 82 و86 – 87 – 88، في حدائق أكتوبر، ستكون القرعة يوم الأربعاء 26 يوليو.

- الأراضي من رقم 1 إلى رقم 50 المطروحة في بدر، ستكون القرعة يوم الخميس 27 يوليو.

- الأراضي من 51 إلى 100، في بدر، ستكون القرعة يوم الأحد 30 يوليو.

- الأراضي رقم 5 – 23 – 99 – 161 - 299 في الفيوم الجديدة، موعد القرعة يوم الثلاثاء 1 أغسطس.

- الأراضي من 16 إلى 25، ومن 41 إلى 88، و 121 – 122 – 123، في المنيا الجديدة ستكون القرعة يوم الثلاثاء 1 أغسطس.

- الأراضي من 51 إلى 101 ومن 808 إلى 859 في المنيا الجديدة، ستكون يوم القرعة يوم الأربعاء 2 أغسطس.

- الأراضي من 860 إلى 912 في السادات، ستكون القرعة يوم الخميس 3 أغسطس.