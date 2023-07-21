شاشات مطار القاهرة تنقل أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة (صور)

عرضت شاشات مطار القاهرة الدولي، إعلانات عن مهرجان العلمين الجديدة، المقام على أرض مدينة العلمين الجديدة.

وقدم الإعلامي شريف مدكور افتتاح أولى حفلات مدينة العلمين الجديدة، وهي الحفلة الغنائية للفنان تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة.

جذب سياحي لمصر

وطلب شريف مدكور، من الجماهير الحاضرة بالحفل أخذ صورة بجانب الأبراج بالمدينة كمعلم سياحي كبير وضخم وينال إعجاب الكثير من جميع أنحاء العالم وطالب بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من أنواع جذب السياحة لمصر تحت مسمى «العالم علمين».

حفلات موسيقية مميزة

وأشار الإعلامي إلى أن مهرجان العالم علمين بدأ من 13 يوليو حتى 26 من أغسطس، وكل يوم منه بحدث جديد ومميز، موضحا استيعاب المدينة حاليا عدد مليون زائر، ولفت إلى حدوث العديد من الحفلات الموسيقية المميزة لعديد من الفنانين ومنهم حفلة الكينج محمد منير، أحمد سعد، إليسا، نانسي عجرم، مدحت صالح، أنغام، ومن دولة الإمارات الفنانة بلقيس بجانب شو عالمي للساحر كريس.