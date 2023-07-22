«الإسكان»: عقد لقاءات مع ممثلي المناطق المضافة لمدينتي الشروق وسفنكس الجديدة

عقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، اجتماعا مع ممثلين عن المناطق المضافة لمدينة الشروق، للاستماع إلى آرائهم والرد على استفساراتهم، بحضور الدكتور أحمد عمارة، مدير عام العقود وتسوية المنازعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من مسؤولي جهاز مدينة الشروق.

عرض أحدث التطورات في الاجتماع

واستهل رئيس جهاز مدينة الشروق، الاجتماع بالترحيب بالحضور من حائزي قطع الأراضى المضافة للمدينة، مؤكدا حرص الجهاز على دفع إجراءات تقنين الأراضي بتلك المناطق، والعمل على سرعة تنميتها.

وقدم حائزو الأراضي الشكر لسرعة الاستجابة لعقد الاجتماع، وأثنوا على الجهد المبذول والتطور المتلاحق والملحوظ خلال فترة الـ6 أشهر الماضية.

وأوضح «سعد» أن الاجتماع تناول عرض أحدث التطورات، ومنها الجانب الملموس للجميع على أرض الواقع بمنطقة الرابية، بخصوص تقدم أعمال تمهيد المداخل والطرق، وعلى الجانب الإداري لإجراءات التقنين، التي وصلت لمرحلة بدء سداد المطالبات المالية.

علي سعد: حريصون على دفع إجراءات تقنين الأراضي

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز مدينة الشروق، دراسة المطالب المعروضة بالاجتماع من خلال اللجان المختصة، مطالبا بعدم الانسياق وراء أي أخبار أو تداول أي معلومات تخص تلك المناطق، إلا عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشددا على أن الجهاز يرحب بحضورهم لتوضيح الإجراءات الخاصة بالتقنين.

في سياق متصل، اجتمع المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، مع مسؤولي إحدى الشركات، للوقوف على آخر المستجدات لتقنين أوضاع مساحة 2700 فدان كائنة بكردون المدينة بالكيلو 49 شرق وغرب طريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي، وذلك ضمن تخطيط المرحلة العاجلة الأولى بالمدينة بمساحة 15000 فدان، وتنفيذا لقرارات الوحدة المركزية لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة، والمشكلة بالقرار الوزاري رقم (367) لسنة 2023.