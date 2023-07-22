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وزير الإسكان يستعرض معدلات تنفيذ مبادرة «سكن لكل المصريين» بقنا الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
10:18 ص | السبت 22 يوليو 2023
وحدات الإسكان بقنا الجديدة

وحدات الإسكان بقنا الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدينة قنا الجديدة.

وأكد الوزير، أن هناك تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بضرورة تفقد وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» من أرض الواقع بصفة دورية، مع أهمية متابعة موقف تنفيذ الخدمات المختلفة ليستفيد بها السكان مع تسلمهم الوحدات.

الموقف التنفيذي لمبادرة «سكن كل المصريين»

وأوضح المهندس أيمن رشاد، أنه تم المرور بموقع 23 عمارة، وبها 552 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بنسبة تنفيذ 79٪، وكذلك المرور على 5 عمارات سكنية بها 180 وحدة سكنية بمساحة 75 مترا للوحدة نموذج غرفتين وصالة بنسبة تنفيذ 53٪.

وقال المهندس أيمن رشاد، إنه تم المرور على موقع 15 عمارة أخرى بمساحة 90 مترا للوحدة، نموذج 3 غرف وصالة، بنسبة تنفيذ حوالي 87٪.

الحفاظ على موارد الدولة والتصدي للمخالفات

وخلال الجولة، شدد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة على مسؤولي الشركات المنفذة بضرورة زيادة العمالة بالمشروع ومعدلات التنفيذ، والاهتمام بجودة التنفيذ والمواصفات الفنية، مشيرا إلى أهمية تزامن الانتهاء من الخدمات المختلفة مع الانتهاء من تنفيذ الوحدات.

وفي سياق متصل، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة على المرور الدورى على الأحياء لرصد المخالفات بهدف الحفاظ على موارد الدولة والتصدي للمخالفات بكل حزم.

وأشار «رشاد» إلى شن حملة بمشاركة مسؤولي الإدارات المختصة بالجهاز، بالتنسيق مع شرطة التعمير وإدارة الأمن، وتم عمل محاضر لاستخدام المياه خلسة لبعض المواطنين بالإسكان الاجتماعي بالحي السكني الثاني، واتخاذ الإجراءات اللازمة .

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.