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«الإسكان»: تقدم الأعمال الإنشائية بوحدات سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان

كتب:

أيمن حمزة
10:20 ص | الجمعة 21 يوليو 2023
وزير الإسكان يتابع مشروعات سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان

وزير الإسكان يتابع مشروعات سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم الأعمال بمشروعات وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ومشروعات الطرق والبنية التحتية بمدينة العاشر من رمضان.

وأشار الوزير في بيان إلى أن مدينة العاشر من رمضان تشهد نقلة نوعية في أعمال التنمية المختلفة، خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة حاليا بالمدن الصناعية، ومن ثم تأتى المدينة على رأس الأولويات، حيث تتمتع بالعديد من الصناعات، وهناك إقبال كبير من المستثمرين الصناعيين على التوسع في مشروعاتهم، ولهذا تهتم الدولة أيضا بزيادة المشروعات السكنية والخدمية بالمدينة، لتواكب التوسع في المناطق الصناعية.

تقدم الأعمال بوحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين 

وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم متابعة استكمال أعمال تنفيذ منطقة الخدمات الإقليمية بمشروع سكن كل المصريين محور الإسكان المتوسط بمساحات (100 – 110 - 120)م٢/ للوحدة بعدد أدوار للعمارة 6 أدوار، وتحتوي كل عمارة على 24 وحدة شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.

متابعة أعمال تنسيب طبقة السن بمنطقة المطورين الجنوبية

وفي سياق متصل، قال المهندس علاء منيع، إنه تم متابعة أعمال تنسيب طبقة السن وأعمال البلدورات والإنترلوك لطريق 710 أفدنة بمنطقة المطورين الجنوبية، وأعمال الطبقة الأسفلتية الرابطة بالطريق المؤدي إلى حي الأندلس مروراً بالمنطقة الصناعية (B2)، والأعمال الجارية بالطريق المؤدي إلى الحي 20 من اتجاه الحي 16.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم متابعة أعمال طبقة السن بالطريق المؤدي للحي 21، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه من أعمال أسفلت أو أعمال رفع كفاءة جميع الطرق بالمدينة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.