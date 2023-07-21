إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالسويس

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع تصادم سيارتين على طريق «السويس - عيون موسى» اتجاه عيون موسى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، وتقديم التأمين الطبي اللازم للمصابين.

بلاغ بحادث طريق السويس

تلقي مرفق إسعاف محافظة السويس، بلاغا بوقوع حادث بطريق «السويس - عيون موسى»، ووقوع إصابات.

وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، 6 سيارات إسعاف بالتوجه لموقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

الشرطة تعاين حادث طريق السويس

وانتقلت قوة من شرطة تأمين الطرق إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية، وقوع تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكي بطريق «السويس - عيون موسى» اتجاه عيون موسى، أسفر الحادث عن وجود 6 مصابين وجرى نقلهم عن طريق رجال الإسعاف إلى المستشفى العام.