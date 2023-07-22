أبراج الداون تاون.. تكرار تجربة العاصمة الإدارية في العلمين

بعد تشييد المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما تشمله من أعلى برج في قارة أفريقيا، دخلت مصر بقوة في عصر ناطحات السحاب، وهو ما شجَّع على تكرار نفس التجربة على شواطئ البحر المتوسط، ولكن هذه المرة في مدينة العلمين الجديدة، التي تشهد بناء أحد أعلى الأبراج بحوض البحر الأبيض المتوسط بارتفاع 250 مترًا، داخل منطقة «أبراج الداون تاون» بالمدينة، وذلك بالتعاون مع الخبرات الصينية المميزة في ذلك المجال.

أبراج الداون تاون في مدينة العلمين الجديدة

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل أبراج الداون تاون «CSCEC» الصينية تكرر تجربة أبراج العاصمة الإدارية في العلمين الجديدة، وفقا لما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

- 5 أبراج كاملة الخدمات يشملها المشروع.

- برج أيقوني بارتفاع 250 مترا ضمن أبراج المشروع.

- 200 متر ارتفاع أبراج المشروع يحيطها بحيرة صغيرة.

- تمويل ذاتي تعتمد عليه هيئة المجتمعات العمرانية لتنفيذه بالتعاون مع الشركة الصينية.

وتعد مدينة العلمين الجديدة من مدن الجيل الرابع، التي تم استحداثها في مصر بالسنوات الأخيرة، وفي سابق الزمن كانت العلمين تعتمد على التعدين فقط، لكنها في الوقت الحالي مدينة سياحية وصناعية، وعلى الرغم من ذلك، فهي مدينة متكاملة يمكن الإثقامة بها طوال العام، وليست في فترة الصيف للمصطافين فقط، فهي تحتوي على العديد من مقومات المعيشة.

- بها أنشطة صناعية في مجال البتروكيماويات.

- بهاد عدد من الجامعات، مثل جامعة العلمين الجديدة، وتضم 8 كليات في الطب والقانون والسياحة، وأكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، و8 كليات في الهندسة والذكاء الاصطناعي.

- المنطقة الصناعية في العلمين الجديدة، تقع على مساحة 5512 فدانا، لتضم مشروعات في الصناعات الهندسية والدوائية والغذائية وغيرها.

- 6 آلاف طالب يدرسون حاليا بجامعة العلمين، وأكاديمية العلوم والتكنولوجيا، ويقيمون بالعلمين الجديدة.

- 7 مليارات دولار حجم الاستثمارات التي يجرى تنفيذها حاليا لإنشاء مجمع العلمين للبتروكيماويات والتكرير.