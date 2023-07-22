حبس المتهم بقتل شخص في مشاجرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس المتهم بقتل شخص بطلق ناري، خلال مشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي

كما أمرت جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغا من أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، باستقبال شخص مقيم بدائرة المركز، مصاب بعيار ناري بالبطن، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

خلافات مالية بين الطرفين

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين الأول «محمد.ن.ع»، 30 سنة، عاطل، مقيم عرب الغديري دائرة المركز، مصابا بعيار ناري بالبطن وتوفى على إثره، وطرف ثان «يوسف.ع»، 32 سنة، عاطل، ومقيم ذات العنوان، بسبب خلافات مالية بين الطرفين، قام خلالها المتهم بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري بندقية آلية وأحدث إصابته.

وجرى نقل المجنى عليه لأحد المستشفيات بالقاهرة، وتوفى أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.