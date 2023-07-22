أبرز 7 معلومات عن جسر القرم.. تكلفته 3.6 مليار دولار

يرى كثير من متابعي الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أن التطورات الأخيرة لا تنذر بالخير، خصوصاً بعد إعلان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا الاتحادية يجلب الحرب وليس السلام، واعتبر أن ذلك الجسر يُعد أحد الأهداف المشروعة لقوات بلاده، التي تخوض معارك طاحنة ضد الجيش الروسي داخل الأراضي الأوكرانية.

ويحظى جسر القرم بأهمية كبيرة لدى موسكو، التي بذلت جهوداً كبيرة، ودفعت ثمناً باهظاً من أجل السيطرة على ذلك الجسر في عام 2014.

أبرز المعلومات عن جسر القرم

1- يصل طول جسر القرم 19 كيلومتراً، ويمر فوق مضيق «كيرتش»، الذي يصل البحر الأسود ببحر آزوف.

2- الجسر هو الرابط المباشر الوحيد بين شبكة النقل في روسيا وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.

3- الجسر كان مشروعاً مهماً بالنسبة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث افتتحه بنفسه وقاد إحدى الشاحنات أثناء افتتاح الجسر، في 2018.

4- يتكون الجسر من طريقين منفصلين، أحدهما بري والآخر للسكك الحديدية، ويمر الجسر فوق نقطة تعبر منها السفن بين البحر الأسود وبحر آزوف الأصغر.

5- بلغت تكلفة الجسر 3.6 مليار دولار، وشيدته شركة يملكها أركادي ورتنبرج.

6- الجسر مهم لتزويد الوقود والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات لشبه جزيرة القرم، حيث يعتبر ميناء «سيفاستوبول» القاعدة التاريخية لأسطول البحر الأسود الروسي.

7- أصبح جسر القرم طريق إمداد رئيسي للقوات الروسية، بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير لعام 2022، وأرسلت قوات من شبه جزيرة القرم للسيطرة على معظم منطقة خيرسون، في جنوب أوكرانيا، ومناطق من مقاطعة زابوروجيا المجاورة.