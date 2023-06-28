ضبط 3 ركاب بحوزتهم «ماريجوانا وترامادول» في مطار القاهرة الدولي

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، راكبين مصريين وثالث أجنبي من أصل مصري، بحوزتهم مخدرات متنوعة.

ضبط 3 ركاب بحوزتهم مخدرات متنوعة بمبنى الركاب رقم 3

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط النمساوية القادمة من فيينا، جرى ضبط راكب أجنبي من أصل مصري، بحوزته 6 أكياس بداخلها نبات الماريجوانا المخدر، وأنبوب به نفس المخدر، و15 قرصا لعقار مدرج بجداول المخدرات، وجرى الضبط بواسطة كل من أحمد عطا الله مأمور اللجنة الجمركية، وعماد سيد حسين مأمور التفتيش اليدوي، ومن إدارة الفحص بالأشعة كريم نادي مأمور الجمرك، وأحمد علي الشريف رئيس القسم، تحت إشراف خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس، جرى ضبط راكبين مصريين بحوزة الأول 150 قرصا لعقار الترامادول المخدر، وبحوزة الثاني 607 أقراص لنفس العقار المخدر، وجرى الضبط بواسطة كل من محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، ومحمد رمضان مكاوي، ويوسف أحمد يوسف مأموري الجمرك في التفتيش اليدوي، ومن إدارة الفحص بالأشعة كل من أسامة عبد العزيز، وأحمد شاكر عبد الوهاب مأموري الجمرك، تحت إشراف هاني أبوطالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3.

تحرير محاضر ضبط جمركية وإحالة الركاب الثلاثة للنيابة

أمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الأولى، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 161 لسنة 2023، ضد الراكب الأول، كما أمر رضا أبو العزم مدير الإدارة الثالثة، بتحرير محضري ضبط رقمي 162 و163 لسنة 2023، للراكبين الثاني والثالث، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الركاب الثلاثة للنيابة المختصة.