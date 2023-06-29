إحباط تهريب 6 عبوات مخدرة و9 كيلو حشيش بجمارك مطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، راكبة مصرية بحوزتها كمية من الأقراص المخدرة وراكب مصري بحوزته أقراص من عقار الترامادول ومخدر الحشيش.

ضبط راكبة بحوزتها أقراص مخدرة

الحالة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، حيث استوقف محمد يوسف، رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، راكبة أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وأنكرت حيازتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أسامة عبد العزيز مأمور الجمرك، لاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكبة، وقام هاني أحمد أبو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، بتكليف عادل أسامة مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما أسفر عن ضبط 6 عبوات بداخلها كمية من الاقراص لعقار Gabapentin Tab 800 mg بوزن 775 جراما.

ضبط 59 قرص ترامادول مخدر

الحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس، حيث استوقف أحمد عطالله عبد التواب مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، راكبا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وأنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه تبين وجود كثافات عضوية وعبوات دوائية وبتفتيش حقائب الراكب يدويا تم ضبط 91 قرص ترامادول و3 أكياس بلاستيك شفاف بداخلها جوهر الحشيش المخدر بوزن 9 كيلو.

وعلى الفور، أمر رضا ابو العزم مدير الادارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 164 لسنة 2023 ضد الراكبة كما أمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الأولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 165 لسنة 2023 ضد الراكب وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب والراكبة للنيابة المختصة.