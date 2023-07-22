جنايات الأقصر تؤجل محاكمة المتهمة بقتل طفل «برميل المش»

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار تامر ثروت، رئيس المحكمة، تأجيل النظر في قضية طفل الأقصر المعروفة إعلاميا باسم «طفل برميل المش»، في خامس جلساتها للاستماع ونظر القضية، لعدم حضور الطبيب الشرعي ووالد الطفلة الشاهدة.

إغراقه في برميل المش

تعود أحداث القضية للعام الماضي، إذ أقدمت المتهمة «أميرة أ.م أ»، 27 سنة، وتقيم بنجع العقاربة بالطود جنوب مدينة الأقصر، بقتل الطفل إبراهيم سيد حساني 5 سنوات، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، عبر إغراقه في برميل للمش حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وأخفت جثته بداخله وذلك بأحد الغرف في منزلها.