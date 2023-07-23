خطوات واجبة لتجديد رخصة قيادة السيارة.. منها شهادة مخالفات

قال الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض، إن تجديد رخصة قيادة السيارة له ضوابط محددة على منصة المرور، ولا بد من استيفاء الأوراق حتى يتمكن الشخص من تجديد رخصة القيادة ومن الأوراق الضرورية شهادة المخالفات التي تستخرج من النيابة العامة وكذلك تقرير الفحص الطبي الخاص.

رخصة قيادة السيارة

وأضاف الخبير القانوني في حديثه للوطن أن رخصة قيادة السيارة مدتها 10 سنوات وتستخرج لأول مرة من وحدة المرور التابع لها محل إقامة الشخص وفق بطاقة الرقم القومي، أما تجديها متاح عبر منصة مصر الرقمية ووزارة الداخلية عن طريق دفع رسوم التجديد عبر بطاقة الدفع المباشر وإتباع باقي الإجراءات المحدة لاستيفاء الأوراق.

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة الخاصة

- أصل البطاقة الشخصية، بطاقة الرقم القومي.

- صورة من البطاقة الشخصية

- أصل رخصة القيادة القديمة خلال التوجه لوحدة المرور التابع لها.

- ينصح باصطحاب الفيزا الخاصة به لأن أغلب المعاملات تجرى من خلالها وليس من خلال الدفع كاش.

خطوات تجديد رخصة القيادة الخاصة

- استخراج شهادة المخالفات

- كشف طبي بوحدة المرور

- شراء ورقة بيانات من داخل وحدة المرور

- التوجه للتصوير لالتقاط صورة رخصة القيادة.

- تسليم الأوراق الشاملة للوحدة المختصة بالمرور وتشمل: «وصل الكشف الطبي، شهادة المخالفات، ورقة البيانات، البطاقة الشخصية وصورة منها، ورخصة القيادة المنتهية».

- الحصول على رقم إيصال دفع الضريبة في الخزينة،

- تسليم إيصال الضريبة المدفوع إلى الشباك الذي جرى تسليم الأوراق فيه ليقوم بإرسال الملف إلى وحدة طبع الرخصة.