محافظة القاهرة تعلن عن عدد من الوظائف.. التقديم حتى 15 أغسطس المقبل

أعلنت محافظة القاهرة، حاجتها لعدد من الوظائف القيادية، منها 10 وظائف مدير عام منطقة إسكان، و7 وظائف سكرتير حي، على أن يستمر التقديم حتى 15 أغسطس المقبل، من خلال الإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة بعابدين، وتسلم المستندات إلى الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية.

وظائف مدير عام منطقة إسكان في محافظة القاهرة

وقالت المحافظة في بيان: «تقع هذه الوظيفة في رئاسة منطقة الإسكان بالحي، وتخضع أعمال شاغل الوظيفة للتوجه العام من الرئاسة العلـيا، ويشرف على مجموعة من التقسيمات التنظيمية التابعة له، ويشترك في رسم السياسة العامة لمشروعات الإسكان ومتابعة التطورات العلمية في المجالات الهندسية واعتماد المشروعات والدراسات والبحوث التي تصدر عن التقسيمات المختلفة، وكذا المستخلصات والختاميات عـن الأعمال المنجزة بمعرفـة المقاولـون والشركات، ويرأس الاجتماعات الدورية التي تضم رؤساء التقسيمات لمناقشة برامج ومشاكل العمل وتقرير الحلول اللازمة لها».

المهارات المطلوبة لوظيفة مدير عام منطقة إسكان

وتابعت: «من المهارات الأساسية لشغل الوظيفة بمحافظة القاهرة اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية طبقًا للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وأيضا خبرة في مجال تخصصه لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة، وقضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة، ويشترط الحصول على بكالوريوس هندسة مدني، عمارة، أو تخطيط عمراني».

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أوشح البيان أنها تشمل أصلا و2 نسخة لكل من بيان الحالة الوظيفية والإنجازات ومقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها طبقًا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017، والقدرات العلمية والعملية له، المعرفة بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، و6 صور شخصية.

وظائف سكرتير حي بالمستوى الوظيفي مدير عام

قال بيان محافظة القاهرة عن وظائف سكرتير حي بالمستوى الوظيفي مدير عام : «تقع هذه الوظيفة في رئاسة ديوان عام الحي، وتختص بالاشتراك في رسم السياسة العامة لأجهزة الحي، والإشراف على الأجهزة المالية والإدارية، ويعمل شاغل الوظيفة للتوجيه العام من الرئاسات العليا ومراجعة مشـروع الموازنة بالحي قبل عرضها على رئيس الحي، والاشتراك في المؤتمرات واللجان المتعلقة بالحي، وبحث مشاكل ومطالب الجماهير ووضع الحلول المناسبة لها، ويتولى أمانة المجلس التنفيذي للحي ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي يصدرها المجلس».

المهارات المطلوبة لوظيفة سكرتير حي

يشترط في المتقدم للوظيفة اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية طبقًا للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وخبرة في مجال تخصصه، وقضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عامًا على الأقل، تتفق مع طبيعة عمل الوظيفـة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة، ويشترط في المتقدم الحصول على مؤهل عالي يتوائم مع نوع وطبيعة العمل.

كما تتضمن المستندات المطلوبة للوظيفة، أصلا و2 نسخة لكل من بيان الحالة الوظيفية، والإنجازات ومقترحات التطوير للوظيفـة المتقدم لها طبقًا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017، والقدرات العلمية والعملية له، المعرفة بعلوم الـحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، و6 صور شخصية.