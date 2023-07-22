موفدة dmc لمهرجان العلمين: شواطئ المدينة مفتوحة مجانا لكل المواطنين

كشفت المذيعة هدير جميل، موفدة «DMC» في مدينة العلمين الجديدة، عن آخر مستجدات مهرجان العلمين، أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، قائلة إن مهرجان العلمين، خلال يومي أمس واليوم، كان غير تقليدي، بسبب حفل النجم تامر حسني، الذي حضره آلاف المعجبين، سواء من مصر أو الوطن العربي.

آخر عروض طائرات «الآر سي»

وأضافت «جميل»، خلال تصريحات ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبد العزيز وسالي شاهين، أن سماء العلمين الجديدة شهدت اليوم آخر فعاليات عروض طائرات «الآر سي»، حيث جرى رفع علم مصر وعدد من الدول العربية.

ولفتت إلى أن طائرات «الآر سي» توجد في أحد أبراج العلمين الشاطئية، البالغ طولها 180 مترا، والرؤية من خلال الطائرات مميزة للغاية، للمدينة البالغ مساحتها 48 ألف فدان، ويمكن للشخص رؤية تفاصيل أكثر عن الأماكن في المدينة من خلال الأبراج.

شواطئ العلمين الجديدة مجانية

وأشارت إلى أن العلمين الجديدة، تتميز بروعة بحرها الفيروزي، كما تتميز أيضا بمجانية شواطئها المفتوحة لكل المواطنين، والمدينة الترفيهية بالمدينة تظهر مدى التنظيم في المدينة، خاصة أن بها مساحات خضراء بمساحة 76 ألف متر.