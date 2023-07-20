3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق محدود في شقة بالزيتون

سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة، على حريق محدود نشب في شقة سكنية بمنطقة الزيتون، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأوراح أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها بشأن الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء قاطني الشقة للسماع لأقوالهم لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الثالث في عقار مكون من 8 طوابق، وعلى الفور تم فرض كردون أمني حول العقار لمنع امتداد النيران الي باقي العقارات المجاورة.

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي الشقق السكنية بالعقار، وأُجريت عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال الحريق مرة أخرى، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.